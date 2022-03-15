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  4. Depoyu doldurup kaçtılar! 820 liralık kaçış karakolda bitti

Depoyu doldurup kaçtılar! 820 liralık kaçış karakolda bitti

15.03.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Depoyu doldurup kaçtılar! 820 liralık kaçış karakolda bitti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akaryakıt istasyonuna gelip aracının deposunu 820 TL’lik yakıtla doldurduktan sonra kaçan şüpheliler emniyet güçleri tarafından yakalandı.

PARAYI ÖDEMEDEN KAÇTILAR

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İzmir yolunda bulunan bir benzinlik istasyonuna önceki gece gelen bir otomobil sürücüsü pompa görevlisine depoyu doldurmasını söyledi. Pompa görevlisi araçta plaka olmadığını, plakanın ön camda takılı olduğunu görünce aracın yeni olduğunu düşünerek depoyu doldurdu. Dolum işlemi bitince araç sürücüsü parayı ödemeden hızla benzin istasyonundan uzaklaştı. Pompa görevlisi Barış Gençtan otomobilin peşinden koşsa da yetişemedi. Plakayı sorgulatan benzin istasyonu çalışanları plakanın da sahte olduğunu fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildiren çalışanlar hem sürücüden hem de araçtaki ikinci kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin 820 TL’lik zararı olduğu öğrenildi.

YAKALANDILAR

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kaçan sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. 3 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler şüpheliler A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.’yi (23)yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken işlemleri devam ediliyor. Öte yandan benzinlikte yaşananlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Manisa
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