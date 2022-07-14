Depp-Heard davasında beşinci hafta: "Beni istemeden öldüreceğinden korktum"

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası devam ediyor.

Bugün mahkemede ifade veren Heard, eski eşinin balayı sırasında ona saldırdığını öne sürdü.

Heard, evliliklerinden hemen sonra birlikte yaptıkları seyahatte Doğu Ekspresi'ne bindiklerini, burada Depp'in kendisine vurduğunu ve boynundan sıkı bir şekilde tutarak onu tehdit ettiğini söyledi.

Heard, saldırı sırasında Depp'in onu öldüreceğini düşündüğünü belirtti ve sözlerine devam etti:

"Çok uzun bir süre boyunca beni boynumdan tuttu ve boynumu sıktı. Beni istemeden öldüreceğinden korktum."

İftira davası beşinci haftasına girdi. Saatler süren ifadeler sırasında fiziksel şiddet kadar cinsel şiddete dair de iddialar dile getirildi.

36 yaşındaki Heard, aktör James Franco ile birlikte çalışacağı bir proje sırasında Depp'in onu kıskanmaya başladığını ve bu sırada "cehennem gibi bir hafta" geçirdiğini söyledi.

Heard, Depp'in kıskançlıktan ona yumruk attığını ve evdeki eşyaların üzerine fırlattığını belirtti.

Bir süredir kendi avukatlarının sorularına yanıt veren Amber Heard'ün bugün ilerleyen saatlerde, Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alınması bekleniyor.

Amber Heard bugüne kadar ne dedi?

Son iki haftadır dünya kamuoyu, ifade vermeye başlayan Heard'ün kimi şoke edici iddialarını dinledi.

Evliliklerinin "kimi zaman sevgi dolu" olduğunu söyleyen Heard, aralarındaki ilişkinin zamanla kötüleştiğini ve bir noktadan sonra şiddetin "normalleştiğini" ifade etti.

36 yaşındaki Heard, Depp'in kendisine evlenmelerinden kısa süre sonra bir dövme yüzünden tokat attığını öne sürdü.

Heard, dövmedeki "Vino Forever" (Sonsuza kadar Şarapçı) yazısına gülmesi üzerine Depp'in kendisine tokat attığını söyledi:

"Güldüm ve tokatla yüzüme vurdu." diyen Heard, "Bu hayatımı değiştirdi, bundan geri dönüş olmadığını biliyordum" şekilde ifade verdi.

Depp, bu konuyla ilgili olarak bir kavga yaşanmadığını; dahası Heard'ün kendi ismini vücuduna dövme yapmasını istediğini savunmuştu.

Heard'e göre, ünlü aktörün sinir krizlerinin sebebi genellikle kıskançlık oluyordu:

"Beni aldatmakla suçluyordu" diyen Heard, sürekli herhangi biriyle birlikte olmadığını yatmadığını açıklamak zorunda kaldığı yönünde ifade verdi.

Johnny Depp, ifadesi sırasında Heard'ün evlilikleri sırasında aktör James Franco ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

"Bana sırtımdan tekme attı. Yere düştüm.'

Heard de ifadesinde Franco konusundaki sorulara yanıt verdi.

Depp'in Franco'dan nefret ettiğini savunan Amber Heard, birlikte çıktıkları uçak yolculuğu sırasında Franco ile ilişki yaşadığını gerekçe göstererek Depp'in kendisini tekmelediğini iddia etti.

Boston - Los Angeles arasındaki uçak yolculuğunda, Depp'in Franco konusunda üzerine gelmeye başladığını iddia eden Heard şunları söyledi:

"Bana sırtımdan tekme attı. Yere düştüm. (Uçaktaki) kimse bir şey söylemedi. Hiç kimse bir şey yapmadı. Uçak, iğne yere düşse duyulacak kadar sessizdi."

Depp ise aynı yolculukta, Heard'ün sözlü olarak tacizlerine maruz kaldığını ve bunun üzerine kendisini uçak tuvaletine kilitlediğini öne sürmüştü.

58 yaşındaki Depp'in uyuşturucu kullandığı durumlar da davada sürekli gündeme geliyor.

Amber Heard ilk kez tokat yediği gün, Depp'in önünde bir kavanoz dolusu kokain olduğunu öne sürdü.

Depp ise bu ifade sırasında gülerek, sözü avukatına baktı.

Johnny Depp bir tür opioid olan Roxycodone'a bir dönem bağımlı olduğunu mahkemede kabul etti.

Ancak 2014 yılında bu ilaçtan kurtulduğunu ve sonrasında alkol ve uyuşturucu ile "sağlıklı" bir ilişkisi olduğunu iddia etti.

Ancak Heard, eski eşinin uyuşturucuyla ilişkisini tarif ederken, "Kendinden geçer, hasta olur ve kendisini kontrol edemezdi" dedi.

Heard'ün anlatımına göre, ünlü aktör bir olayda çocuklarının önünde de aşırı alkollüydü.

Herad, Depp'in çocuklarının da katıldığı bir tatil sırasında, yatını Harry Potter'ın yazarı JK Rowling'e satmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu ve içki içmeye başladığını ve ardından 14 yaşındaki kızını üzen hareketler yaptığını anlattı:

"Kendini bottan attı. Korkutucu bir andı. Kendinde olan birinin yapmayacağı bir hareketti." diyen Heard, 14 yaşındaki kızın ağlamaya başladığını anlattı.

Bunun üzerine Depp'in, çocuklarının önünde kendisini alkolik olarak göstermekle suçladığını ve yat içinde onu duvara vurduğunu iddia etti.

Cinsel saldırı ve taciz iddiası

Jüri heyeti, iki ayrı olaya ilişkin Heard'ün cinsel taciz ve saldırı iddiasını dinledi.

2013 yılının Mayıs ayındaki olayda Depp'in, bir kadının ona ilgi gösterdiği iddiasıyla sinirlendiğini anlattı.

Heard, "Kadın üzerime eğildi ve başını omzuma koydu. Elini de omuzuma attı" dedikten sonra Depp'in çok sinirlendiğini iddia etti.

Aynı ifadede araca döndükleri sırada kavganın şiddetlendiğini ve iç çamaşırını yırtan Depp'in cinsel organında kokain aradığını öne sürdü.

Mahkemede bundan önce ifade veren psikolog Dawn Hughes, Heard'ün kendisine bu olayı anlattığını savundu.

Tüm ifade sürecinin en şoke edici anlarından biri Heard'ün Depp'i şişe ile cinsel saldırıda bulunmakla suçlamasıydı.

38 yaşındaki aktris, eski eşinin kendisine bir içki şişesi ile cinsel saldırıda bulunduğunu gözyaşları içinde iddia etti.

Davanın başlangıcı

Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açtı. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunuyor.

36 yaşındaki Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi.

TikTok, Twitter ve YouTube'da Depp'in birçok hayranı, eski eşin kariyerini baltalamak için bu adımı attığı yönünde görüş paylaşıyor.

Ancak BBC'ye konuşan avukat Ryan Baker, mahkeme özelinde Depp'in mücadelesinin daha zor olduğu görüşünü dile getiriyor:

"Jürinin Johnny Depp tarafında olması, Amber Heard'ün anlattıklarını tamamen gözardı etmeyi ve onun yalan söylediğini düşünmeleri ile mümkün. Jürinin Heard'ün anlattıklarının birazının doğru olduğuna inanması yeter."