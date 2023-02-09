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  4. Deprem bölgesindeki yıkım Bayraktar AKINCI kamerasıyla görüntülendi! Çok sayıda insansız hava aracı bölgede uçuyor

Deprem bölgesindeki yıkım Bayraktar AKINCI kamerasıyla görüntülendi! Çok sayıda insansız hava aracı bölgede uçuyor

09.02.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev uçuşları yapan Bayraktar AKINCI TİHA, şehirlerdeki yıkımı havadan görüntüledi. Depremin ilk günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar AKINCI TİHA’lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu gerçekleştirdi. Bölgede 9 Akıncı ve 22 Bayraktar TB2’nin görev yaptığı belirtildi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve birçok ili etkileyen depremin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman’dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, görev uçuşları için havalandı. Bayraktar AKINCI TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.

AKINCI'NIN KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

AKINCI'nın kamerasına yansıyan görüntüler deprem bölgesinin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi. Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı. Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sayısı arttı.

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Depremin ilk gününden itibaren TSK (KKK, DZKK, HVKK), İçişleri Bakanlığı (JGK, EGM) ve Baykar’ın envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor. Ayrıca 09.02.2023 itibariyle Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 adet Bayraktar TB2 İHA, deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı. 09.02.2023 Perşembe günü itibariyle 9 Bayraktar AKINCI ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor.

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3'ÜNE HIZLI HARİTALANDIRMA PODU ENTEGRE EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de 9 Akıncı ve 3'ü Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 22 Bayraktar TB2’nin hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetlerini icra ettiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TSK Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki İHA’larımız bölgede ilk günden beri uçuşlarını aralıksız sürdürüyor. 9 Akıncı ve 3'ü Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 22 Bayraktar TB2 hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetlerini icra ediyor” ifadelerine yer verdi.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2’nin deprem bölgesindeki görev uçuşlarıyla ilgili şu bilgi notunu da paylaştı:
"- Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman’dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, görev uçuşları için havalandı.

  • Bayraktar AKINCI TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.
  • Depremin ilk günü olan 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken, sadece Bayraktar AKINCI TİHA’lar insansız olmasının verdiği avantajla risk alınarak görev uçuşu gerçekleştirdi.
  • AKINCI'nın kamerasına yansıyan görüntüler felaketin meteorolojik boyutlarını da gözler önüne serdi.
  • Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları depremin ilk günü için istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken, Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.

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  • Takip eden günlerde ise görev uçuşu yapan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sayısı arttı.
  • Depremin ilk gününden itibaren TSK (KKK, DZKK, HVKK), İçişleri Bakanlığı (JGK, EGM) ve Baykar’ın envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor.
  • Ayrıca 9 Şubat 2023 itibariyle Baykar Hızlı Haritalama Podu entegre edilmiş 3 adet Bayraktar TB2 İHA, deprem bölgesindeki hasarın tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü almaya başladı.
  • 9 Şubat 2023 Perşembe günü itibariyle 9 Bayraktar AKINCI ile 22 Bayraktar TB2, ara vermeden yoğun olarak görev uçuşlarına devam ediyor. " (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
deprem siha bayraktar akıncı

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