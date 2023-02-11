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  4. Deprem enkazında 4 milyon dolar buldu, hemen polise teslim etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Deprem enkazında 4 milyon dolar buldu, hemen polise teslim etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

11.02.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye Konya'dan giden Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Özber Uslu, deprem enkazında içerisinde 4 milyon dolar para dolu bir çanta buldu. Uslu, dolar dolu çantayı hemen polise teslim etti. Arama kurtarma ekibindeki görevlinin bu davranışı takdir toplarken, paraların sahte çıktığı tespit edildi. İşte olayın detayları...

Deprem enkazında 4 milyon dolar buldu, hemen polise teslim etti! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kahramanmraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti. Konya'dan Hatay'a arama kurtarma için gelen belediye personeli Mehmet Özber Uslu'dan örnek bir davranış geldi.

4 MİLYON DOLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Hatay'da görevli Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Özber Uslu, deprem enkazında içerisinde 4 milyon dolar bulunan bir çanta buldu. Uslu, enkazda bulduğu dolar dolu çantayı polise teslim etti.

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PARALAR SAHTE ÇIKTI

Ancak paralarla ilgili şaşırtan gerçek sonradan ortaya çıktı. Çantadaki paranın sahte olduğu öğrenildi.

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