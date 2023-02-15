Deprem enkazını kuş cennetine taşıdılar! Bakanlık devreye girdi

Daha önce de Mileyha Kuş Cennetinin korunmasına yönelik çalışmalar yapan Emin Yoğurtçuoğlu enkaz dökülen alanın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Yoğurtçuoğlu "Çöpler ve enkazlar Milleyha Kuş Cenneti ve binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala dökülüyor." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Profesör Dr. Mehmet Emin Birpınar paylaşımı alıntılayarak, "Oraya belediyelerce dökülen çöpleri de en kısa zamanda toplatacağız. Takip edeceğiz. Doğa severler merak etmesin. Uyarınız için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.

Milleyha Kuş Cenneti Türkiye'de çok nadir görünen ve aynı zamanda korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapıyor.



