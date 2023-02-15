Deprem felaketi sonrası Hatay'a giden Cüneyt Özdemir ve Rizeli belediye çalışanının arasındaki diyalog dikkat çekti 'Helalleşip ayrıldık'

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündem olan gazeteci Cüneyt Özdemir bölgede çalışan gönüllülerle dikkat çeken diyaloglar yaşadı. Özdemir yaşadığı o anların görüntülerini “Deprem bölgesindeki tepkiler nasıl dinlenmeli? Gazetecilik ve insanlık dersi!” başlığı ile yayınladı.

Rize Belediyesi çalışanı olduğunu belirten bir kişi Özdemir’i görünce “'AFAD yok, yardım yok diyorsun! Burada her şeyimiz var Allah'a şükür, herkes çalışıyor” ifadesini kullandı.

Bu tepkinin ardından Cüneyt Özdemir “'AFAD yok' demiyorum, bak yanlış duyuyorsun onun üzerinden bağırıyorsun bana. Bak kulaktan duyma bir şey söylüyorsun ama…” şeklinde bir karşılık verdi.

“SİZ GÖRMEMİŞ OLABİLİRSİNİZ AMA BAZI AKSAKLIKLAR OLDU”

Özdemir tepkilerin şiddetini dindirdikten sonra ise “Şimdi çok büyük bir afet, bazı bölgelerde bazı aksaklıklar oldu. Siz farkında değilsiniz. Burada olmamış olabilir. Ben dedim ki 'Şu olay bir bitsin, AFAD’ın eksikliklerini konuşuruz. Kızılay’ı da konuşuruz.' Tam cümlem bu yani benim.”

Rize Belediyesi'nde çalışan ve deprem felaketi sonrası yardım için memleketinden Hatay'a gelen belediye çalışanı ise 'Biz öyle duyduk. Şimdi sen söyleyince doğrusu oldu. Herkes burada yardım için uğraşıyor' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cüneyt Özdemir ise 'Kahramanmaraş'ta canlı yayın sırasında gelen itirazları dinledim. Yanlış anlamayı giderdik. Rizeli kardeşlerimizle helalleştik ayrıldık.' dedi.

