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Deprem felaketinde 40 kişi can vermişti! İlk sarsıntıda yıkılan binayı bakın nasıl pazarlamışlar

13.06.2024 11:36
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişi can verdi. Binanın firari müteahhidi Abdullah Aybaba ile kırmızı bültenle aranan kızı Eda Aybaba Çelik'in yargılandığı davada şoke eden detaylar ortaya çıktı. Binada annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan, "Binanın raylı sistem olduğunu, sağlam olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı" dedi.

Deprem felaketinde 40 kişi can vermişti! İlk sarsıntıda yıkılan binayı bakın nasıl pazarlamışlar

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Saim Bey Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat depreminde yıkıldı. Yerle bir olan apartmanda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda müteahhit baba-kız hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya haklarında 22,5'ar yıl hapis cezası istenen hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Aybaba ile yurt dışına kaçtığı tespit edilen ve kırmızı bülten çıkartılan kızı Eda Aybaba Çelik, gelmedi. Bazı şikayetçiler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, depremde anne, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan dinlendi.

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'SANIKLAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'

Anne ve babası ile birlikte aynı evde kaldıklarını ancak deprem günü evde olmadığını belirten Seda Fidancan, "Sami Bey Apartmanı'nda annem Selma Güzelgül, babam Mehmet Güzelgül, kardeşim Halil İbrahim Güzelgül, kardeşimin eşi Fulya, yeğenlerim Damla Ünvar ile İbrahim Ege Ünvar, teyzem Müzeyyen Öksüzoğlu, dayım Ahmet Emin Ünvar, yengem Naime Ünvar, kuzenlerim Görkem Emin Ünvar ve Ayberk Ekin Ünvar, yengemin annesi Esma Toprakezen hayatlarını kaybetti. Ben de annemlerle birlikte kalıyordum ancak olay tarihinde evde değildim. Annemlerin kaldığı daireyi alınırken sanık Abdullah Aybaba ile görüştük. Binanın raylı sistem olduğunu, sağlam olduğunu, depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı. Sanıklardan şikayetçiyim. Ayrıca bu olayın cinayet olduğu kanaatindeyim" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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'MAL VARLIKLARINA DA TEDBİR KONULMASINI TALEP EDİYORUZ'

Şikayetçilerden Naim Emin Ünvar'ın avukatı Hasan Murt, sanıkların İngiltere vatandaşı olduklarını iddia ederek, "İki sanık da İngiltere'ye kaçtı diye duyduk. Ancak sanık Abdullah Aybaba'nın Türkiye'de olduğuna dair bilgiler edindik. Bu hususun araştırılmasını istiyoruz. Ayrıca sanıkların Türkiye'ye gelme durumu söz konusu değilse İngiltere'den iadelerinin istenmesini istiyoruz. Bu arada mal varlıklarına da tedbir konulmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma, sanıkların yakalanmasının beklenmesi için ertelendi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana
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