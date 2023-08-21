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Deprem felaketinde 89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhitleri için istenen ceza belli oldu

21.08.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Galeria Sitesi'nde 89 kişi hayatını kaybetti. Galeria Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Aranan 3 müteahhidin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davada, 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan, 20 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İşte detaylar...

Deprem felaketinde 89 kişiye mezar olmuştu! Galeria Sitesi'nin müteahhitleri için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde Diyar Galeria B Blok'un depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede bilirkişi raporunda, "Binanın yapı ruhsatlarının gerekli ekleri olan mimari, statik betonarme ve tesisat projeleri tam olmadan düzenlenmiş olması, temel üstü vizesi alınmadığı halde inşaata devam edilmesi, binada yapılan mühürleme sonrası resmi izin olmadan inşaata devam edilmesi, ruhsat eki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton ve donatı özelliklerinin 1995 tarihli ek onaylı statik betonarme projede öngörülen beton sağlamamasından fenni mesulün ve müteahhitlerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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“DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI HAREKET ETMİŞLER”

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise "Şüphelilerin binaların yıkılmasına neden olan imalat hatalarından sorumlu oldukları, yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitim aşamasında üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmedikleri, mesleki bilgi, birikim ve tecrübe dikkate alındığında öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket ettikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla sorumlu oldukları anlaşılan şüphelilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

Sanıkların müteahhitlik ve inşaat mühendisliği mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermedikleri belirtilen iddianamede, bu nedenle haklarında TCK 53/6 maddesi gereğince "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması" hükmünün uygulanması da talep edildi.

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“20 ŞÜPHELİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ”

İddianamede, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve dosyaya bilirkişi raporunun sunulmasıyla, Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince kusurlarının olmadığı tespit edilen, tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olması gerekçe gösterilerek, tahliye edilen Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız'ın aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır galeria

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