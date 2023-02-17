Deprem felaketinin ardından Brezilya'da duygulandıran görüntü! Dünyaca ünlü Kurtarıcı İsa heykeline Türk Bayrağı yansıtıldı

Türkiye, deprem felaketinin acısını yaşıyor. Bu süreçte tüm dünyadan da destekler geliyor. Pek çok ülke arama kurtarma çalışmaları için yardıma koşarken, deprem bölgesindekiler için de çeşitli ülkelerden hızla yardımlar gönderilmeye başlamıştı. Dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağarken Brezilya'da kaydedilen bir görüntü herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

DÜNYACA ÜNLÜ HEYKELDE TÜRK BAYRAĞI

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Kurtarıcı İsa heykeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına destek mesajlarıyla aydınlatıldı.

Corcovado Dağı üzerinde yer alan dünyaca ünlü heykele Türkiye ile Suriye bayrakları yansıtıldı, "Türkiye ve Suriye için dua edin." mesajı yazıldı. (AA)



