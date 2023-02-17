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Deprem felaketinin ardından Brezilya'da duygulandıran görüntü! Dünyaca ünlü Kurtarıcı İsa heykeline Türk Bayrağı yansıtıldı

17.02.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan deprem felaketinin ardından tüm dünyadan destek mesajları ve yardımlar gelmişti. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımlar yağarken pek çok ülke bu büyük acıdan dolayı Türkiye'nin yanında olduklarını göstermişti. Son olarak Brezilya'da duygulandıran bir görüntü kaydedildi. Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı. Heykele Türk bayrağı ve Suriye bayrağı yansıtıldığı görüldü.

Deprem felaketinin ardından Brezilya'da duygulandıran görüntü! Dünyaca ünlü Kurtarıcı İsa heykeline Türk Bayrağı yansıtıldı

Türkiye, deprem felaketinin acısını yaşıyor. Bu süreçte tüm dünyadan da destekler geliyor. Pek çok ülke arama kurtarma çalışmaları için yardıma koşarken, deprem bölgesindekiler için de çeşitli ülkelerden hızla yardımlar gönderilmeye başlamıştı. Dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağarken Brezilya'da kaydedilen bir görüntü herkesi duygulandırdı. İşte detaylar...

AA-20230217-30331922-30331915-BREZILYADA_KURTARICI_ISA_HEYKELI_TURKIYE_VE_SURIYEDEKI_DEPREMLERDE_HAYATINI_KAYBEDENLER_ANISINA_AYDINLATILDI

DÜNYACA ÜNLÜ HEYKELDE TÜRK BAYRAĞI

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Kurtarıcı İsa heykeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına destek mesajlarıyla aydınlatıldı.

AA-20230217-30331922-30331918-BREZILYADA_KURTARICI_ISA_HEYKELI_TURKIYE_VE_SURIYEDEKI_DEPREMLERDE_HAYATINI_KAYBEDENLER_ANISINA_AYDINLATILDI

Corcovado Dağı üzerinde yer alan dünyaca ünlü heykele Türkiye ile Suriye bayrakları yansıtıldı, "Türkiye ve Suriye için dua edin." mesajı yazıldı. (AA)

AA-20230217-30331922-30331916-BREZILYADA_KURTARICI_ISA_HEYKELI_TURKIYE_VE_SURIYEDEKI_DEPREMLERDE_HAYATINI_KAYBEDENLER_ANISINA_AYDINLATILDI

AA-20230217-30331922-30331919-BREZILYADA_KURTARICI_ISA_HEYKELI_TURKIYE_VE_SURIYEDEKI_DEPREMLERDE_HAYATINI_KAYBEDENLER_ANISINA_AYDINLATILDI

AA-20230217-30331922-30331920-BREZILYADA_KURTARICI_ISA_HEYKELI_TURKIYE_VE_SURIYEDEKI_DEPREMLERDE_HAYATINI_KAYBEDENLER_ANISINA_AYDINLATILDI


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