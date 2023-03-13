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Deprem felaketinin yeni görüntüleri dehşete düşürdü! Gece adeta gündüze döndü, bina yerle bir oldu

13.03.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntülere son olarak bir yenisi daha eklendi ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İzleyenleri dehşete düşüren o anlarda gecenin adeta gündüze döndüğü görüldü, buna ek olarak bir binanın çökme anı da görüntülerde yer aldı. Ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkıma, on binlerce de can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

DEPREMİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: GECE GÜNDÜZE DÖNMÜŞ!

Türkoğlu ilçesinde farklı noktalarda güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Görüntülerde gökyüzünde yaşanan ışık patlamalarıyla gecenin gündüze dönmesi dikkat çekerken, sarsıntıya dayanamayan bir apartmanın yıkılması da yansıdı.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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