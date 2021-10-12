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Deprem: Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Girit adasında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fransız haber ajansı AFP, yerel basına dayanarak ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Deprem: Girit açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fransız haber ajansı AFP, yerel basına dayanarak ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1447860529771565056

https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1447858636177428487

Atina Gözlemevi yaptığı yazılı açıklamada, depremin 09:24 GMT'de meydana geldiğini ve merkez üssünün Atina'nın 405 kilometre güneydoğusunda ve Girit adasındaki Zakros köyüne 24 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Yerel basın, depremin Girit'te ve Ege Denizi'ndeki Oniki Adalar'da hissedildiğini söyledi.

Yunan sismolog Gerassimos Papadopoulos Skai radyosuna verdiği demeçte, "(Depremin) merkez üssü denizde, yerleşim yerlerinden çok uzakta" dedi.

Girit adasında 27 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmış, bazı evler de hasar görmüştü.

https://www.youtube.com/watch?v=NDEZTIZLtvo

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