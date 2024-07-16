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  4. Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

16.07.2024 15:46
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6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Malatya'da yıkım için dükkanlar boşaltılmayınca elektrikleri kesilen esnaf yol kapattı. Esnaf aynı zamanda seçimde önce kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in sözünde durmadığını belirterek tepki gösterdi. Ekiplerin esnafları ikna çalışmaları devam ediyor.

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden sonra rezerv alan ilan edilen Saray Mahallesi’ndeki yıkım için esnafa iş yerlerini tahliye etmek üzere verilen sürenin sonunda bugün bölgenin elektrikleri kesildi. Duruma tepki gösteren esnaf ise caddeyi trafiğe kapattı.

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TRAFİĞİ KAPATTILAR

Malatya’da deprem sonrası kent merkezinin yeniden inşa süreci devam ederken rezerv alan ilan edilen Saray Mahallesi’nde bulunan Kışla Caddesi’nde esnaf kendilerine verilen tahliye süresinin sonunda iş yerlerini boşaltmayınca iddiaya göre bugün bölgenin elektrikleri kesildi. Bu duruma tepki gösteren esnaf ise mağdur olduklarını dile getirerek yolu trafiğe kapattı.

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İçeride ürünlerinin elektriklerin olmaması nedeniyle bozulacağını ifade eden esnafın eylemi nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

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EKİPLER BÖLGEDE

Güvenlik güçleri yolu kapatan esnafın eylemini sonlandırması için görüşmeleri sürdürürken, esnaf ise 31 Mart yerel seçimleri öncesi kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in sözünde durmadığını iddia etti. Er’in yılsonuna kadar caddenin boşaltılmayacağı sözünü kendilerine verdiğini öne süren esnaf, duruma tepki gösterdi. Kendilerine yer gösterilmediğini öne süren esnaf, deprem sonrası yıkılmayan tek caddenin de yıkılacak olmasına tepki gösteriyor.

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Esnafın eylemi sürerken polis caddenin trafiğe açılması adına müzakerelere devam ediyor.

dc344529-bfb9-444b-a17e-660afd35313bBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Esnaf Malatya
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