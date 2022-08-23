AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. İki kurumun yayımladığı bilgilere göre küçük çapta sarsıntılar meydana geldi. Peki Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...
Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos 2022 Salı günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.
2022.08.23 05:28:25 41.7972 32.4070 5.0 -.- 2.4 -.- CAKRAZBUZ-AMASRA (BARTIN) İlksel
2022.08.23 01:39:30 37.9792 27.1790 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.23 00:35:40 35.9242 36.1478 7.2 -.- 2.0 -.- ULUYOL-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler
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