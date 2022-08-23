HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

23.08.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ağustos 2022 Salı günü gerçekleşen son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. 23 Ağustos 2022 Salı günü ufak çapta sarsıntılar gerçekleşti. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Deprem mi oldu? İşte 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. İki kurumun yayımladığı bilgilere göre küçük çapta sarsıntılar meydana geldi. Peki Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos 2022 Salı günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 23 AĞUSTOS 2022 SALI

2022.08.23 05:28:25 41.7972 32.4070 5.0 -.- 2.4 -.- CAKRAZBUZ-AMASRA (BARTIN) İlksel
2022.08.23 01:39:30 37.9792 27.1790 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.23 00:35:40 35.9242 36.1478 7.2 -.- 2.0 -.- ULUYOL-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar yaşattı! Polise saatlerce direndi, sonunda ise...Korku dolu anlar yaşattı! Polise saatlerce direndi, sonunda ise...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...
Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı! Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad deprem mi oldu kandilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

6'lı masanın ortak adayı ile ilgili yeni gelişme! 'Önceden bilecek'

6'lı masanın ortak adayı ile ilgili yeni gelişme! 'Önceden bilecek'

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Bu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktı

Bu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.