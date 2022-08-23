AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. İki kurumun yayımladığı bilgilere göre küçük çapta sarsıntılar meydana geldi. Peki Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos 2022 Salı günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 23 AĞUSTOS 2022 SALI

2022.08.23 05:28:25 41.7972 32.4070 5.0 -.- 2.4 -.- CAKRAZBUZ-AMASRA (BARTIN) İlksel

2022.08.23 01:39:30 37.9792 27.1790 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.23 00:35:40 35.9242 36.1478 7.2 -.- 2.0 -.- ULUYOL-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

