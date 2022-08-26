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Deprem mi oldu, nerede? 26 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26.08.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaları, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi yaşadıkları bölgede deprem meydana gelip gelmediğini AFAD veya Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak öğrenebiliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede? İşte 26 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede? 26 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi, yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre günün ilk saatlerinden bu yana Mersin, Bitlis, Isparta, Erzurum, Muğla, Afyonkarahisar gibi illerimizde ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede?" sorusunun yanıtını öğrenmke için internette araştırma yapıyor. İşte 26 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 26 Ağustos 2022 Cuma günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.08.26 05:37:34 38.7082 30.6323 5.4 -.- 1.0 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.26 03:59:14 37.8515 26.8243 6.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.26 03:50:09 37.9328 27.1532 10.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.26 03:20:47 36.3327 29.2480 5.0 -.- 1.5 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.26 03:17:58 36.9283 28.0908 3.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.26 03:17:32 36.9525 28.1050 29.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.26 02:48:30 36.9272 27.5927 6.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.26 02:07:21 40.1500 42.0298 19.7 -.- 1.6 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.26 01:50:27 37.4442 30.8832 5.0 -.- 2.6 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2022.08.26 01:25:46 37.9953 42.5598 11.1 -.- 1.9 -.- SAGIRKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.08.26 00:31:44 37.0725 34.7110 7.6 -.- 2.2 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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