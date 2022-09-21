Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü yaşadıkları ilde deprem hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilebiliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 21 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde.

21 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.21 05:37:47 38.1798 43.0183 3.6 -.- 2.5 -.- UZUNTEKNE-CATAK (VAN) İlksel

2022.09.21 05:14:44 38.0202 31.0178 17.1 -.- 1.8 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2022.09.21 05:10:07 37.9882 29.3148 4.4 -.- 1.7 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.21 05:03:57 37.4768 29.6810 8.0 -.- 2.1 -.- NIYAZLAR-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.09.21 05:02:11 36.3770 29.3522 4.7 -.- 1.4 -.- CAVDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.09.21 04:54:22 40.6043 28.8198 5.3 -.- 1.8 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.09.21 04:29:42 36.6193 28.3087 40.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.21 04:08:15 40.8798 31.6635 12.2 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2022.09.21 03:58:17 38.5830 39.7000 8.8 -.- 1.8 -.- SARIKAMIS-(ELAZIG) İlksel

2022.09.21 03:55:02 36.1047 29.0375 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.21 02:36:42 36.3630 36.0038 5.0 -.- 2.9 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel

2022.09.21 02:04:21 41.0850 27.0870 13.5 -.- 2.1 -.- SUSUZMUSELLIM-HAYRABOLU (TEKIRDAG) İlksel

2022.09.21 00:39:20 35.4285 29.3437 4.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.21 00:04:53 37.0003 28.3707 18.4 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

