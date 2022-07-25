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Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 25 Temmuz 2022 Pazartesi

25.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamanın detayları merak edildi. Ayrıca Jeoloji Mühendisleri Odasının bilhassa İzmir’in körfez bölgesi olmak üzere çok sayıda şehirde sarsıntılara dayanıklı olarak yapılması planlanan yeni konutların bile ilk sarsıntıda yıkılabileceğini ifade edildi. Peki deprem mi oldu, nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 25 Temmuz 2022 Pazartesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm bölgelerin deprem kayıtlarını paylaşıyor.Ayrıca Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan (JMO) yapılan açıklama tedirginliğe yol açtı. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 25 Temmuz 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar...

DEPREM Mİ OLDU? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

2022.07.25 13:17:09 39.5427 26.1722 5.3 -.- 3.0 3.1 YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.07.25 12:20:31 37.0953 37.4993 0.0 -.- 1.9 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.07.25 12:18:01 39.1037 37.7770 10.5 -.- 2.1 -.- AKCAMAGARA-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.07.25 11:58:24 40.1493 27.3962 7.7 -.- 2.0 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.25 11:19:16 39.8353 28.9963 1.0 -.- 1.5 -.- ESKIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2022.07.25 11:10:43 36.2642 26.9862 4.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.25 11:07:09 40.0500 28.8502 5.9 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-ORHANELI (BURSA) İlksel
2022.07.25 10:47:03 37.7908 29.2692 11.5 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 10:41:29 37.8497 29.0038 0.0 -.- 1.7 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 10:22:35 38.1618 38.5617 8.8 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2022.07.25 09:50:33 39.0373 37.2108 7.2 -.- 1.3 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.07.25 09:18:42 39.4380 41.0433 20.3 -.- 2.0 -.- CUKURTEPE-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.07.25 07:28:08 37.8378 29.0860 5.1 -.- 1.6 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 07:14:10 37.0917 29.1633 2.0 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 06:57:34 37.8152 27.1678 3.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.25 06:37:35 37.8455 29.0467 8.2 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 06:33:57 39.4490 26.3480 7.9 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.25 06:03:22 37.0892 27.4408 6.1 -.- 1.2 -.- KONACIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.07.25 05:16:51 37.8653 29.0637 12.3 -.- 1.4 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 05:00:53 37.8613 29.0575 9.6 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 04:57:28 37.8652 29.0687 1.7 -.- 1.7 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 04:45:56 35.0900 25.3092 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.25 04:30:05 38.8023 43.3707 5.0 -.- 2.3 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel
2022.07.25 04:19:35 35.4095 25.3742 11.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.25 03:22:30 39.0503 37.7952 5.0 -.- 2.1 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2022.07.25 01:05:34 36.9565 29.3603 16.0 -.- 0.9 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 00:53:24 36.9492 29.3102 5.2 -.- 2.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 00:01:52 36.8733 29.2217 5.3 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.25 00:00:34 37.5480 38.5053 26.0 -.- 1.7 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

AFAD TÜM DEPREMLER LİSTESİ

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi afad
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