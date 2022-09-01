Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 1 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler arama motorlarında "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 1 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.01 05:49:05 37.9638 27.5582 13.0 -.- 1.4 -.- DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:47:30 37.9410 27.6333 11.7 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:45:46 37.9882 27.2422 5.2 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.09.01 05:43:51 37.9440 27.6333 9.2 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:42:42 37.9148 27.6368 10.4 -.- 1.8 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:39:16 37.9513 27.6262 9.1 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 04:58:38 37.1100 27.6878 12.2 -.- 1.4 -.- MUMCULAR-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.09.01 04:46:45 36.3715 29.7148 2.4 -.- 1.5 -.- KEMER-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.09.01 04:43:33 37.1707 27.7942 9.9 -.- 1.6 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.09.01 04:38:26 39.1638 28.3338 9.0 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.09.01 04:35:20 39.1820 28.3302 7.9 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.09.01 04:34:11 37.6450 26.9038 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 04:25:12 37.5833 26.8467 2.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 04:16:13 37.5935 26.7760 3.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 04:15:35 37.6280 26.7962 6.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 03:43:59 37.5400 26.8458 3.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 03:37:49 37.5583 26.8470 4.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 03:36:15 37.5393 26.8618 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 03:35:23 37.6043 26.8225 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 03:34:34 37.7145 26.7755 5.0 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.01 03:25:50 37.5607 26.7810 11.6 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 02:56:09 40.2337 27.8442 9.8 -.- 1.9 -.- ORHANIYE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2022.09.01 02:53:43 37.1577 27.7962 10.2 -.- 1.4 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.09.01 02:49:02 37.6140 26.7698 7.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 02:45:16 37.6348 26.9073 15.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 02:39:29 40.2343 27.8643 11.2 -.- 1.6 -.- CEPNI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2022.09.01 02:28:36 37.6418 26.7327 4.8 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.01 02:11:11 37.5820 26.8613 7.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 01:48:59 37.6288 26.7712 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 01:33:56 37.9590 27.1610 7.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.01 01:30:45 37.6412 26.8128 12.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 01:26:19 37.8988 27.1240 6.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.01 01:17:28 37.6343 26.8930 10.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 01:14:42 35.9068 29.3317 24.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.01 01:07:41 37.6332 26.8450 12.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 00:47:02 37.6397 26.8128 9.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 00:45:56 37.6067 26.7870 5.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 00:21:32 37.5845 26.8463 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 00:10:55 37.6683 26.8237 17.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 00:09:41 37.5743 26.8038 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

