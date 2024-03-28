HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem olmadan önceki belirtileri yazdı! İstanbul'da 'korkutuyor' diyerek 5 ilçenin adını verdi

Deprem olmadan önceki belirtileri yazdı! İstanbul'da 'korkutuyor' diyerek 5 ilçenin adını verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 6 Şubat'ta yaşanan acı olayın ardından uzman isimlerden peş peşe uyarılar geliyor. Jeofizik Y.Müh. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan son paylaşımında deprem olmadan önceki yaşanacak belirtileri aktardı. Ercan, İstanbul'a da dikkat çekerek en korkutan 5 ilçenin adını verdi. İşte detaylar...

Deprem olmadan önceki belirtileri yazdı! İstanbul'da 'korkutuyor' diyerek 5 ilçenin adını verdi

2023 yılı Türkiye'de acı hatıralarla dolu bir yıl oldu. 6 Şubat'ın ilk saatlerinde meydana gelen yıkıcı depremde 11 ilde toplamda 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Daha 6 Şubat'ın yaşattıkları unutulmadan Türkiye olası İstanbul depremini konuşmaya başladı.

58116

Hemen hemen her uzmanın söyledikleri yakından takip edilmeye başlanırken son olarak Jeofizik Y.Müh. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ercan deprem yılında ve deprem haftasında olabilecekleri tek tek sıraladı. Öte yandan İstanbul'un ilçeleriyle ilgili de uyarıda bulundu.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde;

İSTANBUL'DAN 5 İLÇE SIRALADI

Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı.

FF

DEPREM YILINDA NELER OLUR?

Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
420 gram altını çalındı! Olay anı herkesi şaşkına çevirdi! Yer Adana…420 gram altını çalındı! Olay anı herkesi şaşkına çevirdi! Yer Adana…
Cam silen genç günlük kazancını açıkladıCam silen genç günlük kazancını açıkladı
Geceleri nüfusu on binleri geçiyor, seçmen sayısı ise şaşkına çeviriyorGeceleri nüfusu on binleri geçiyor, seçmen sayısı ise şaşkına çeviriyor
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
En Çok Okunan Haberler
Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Dava açmada Türkiye rekortmeni!

Dava açmada Türkiye rekortmeni!

Ayağa kalkıp Atatürk tablosunun önüne geçip...

Ayağa kalkıp Atatürk tablosunun önüne geçip...

Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Hatay'da son seçim anketi! GENAR yayımladı

Hatay'da son seçim anketi! GENAR yayımladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.