Deprem olmadan önceki belirtileri yazdı! İstanbul'da 'korkutuyor' diyerek 5 ilçenin adını verdi

2023 yılı Türkiye'de acı hatıralarla dolu bir yıl oldu. 6 Şubat'ın ilk saatlerinde meydana gelen yıkıcı depremde 11 ilde toplamda 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Daha 6 Şubat'ın yaşattıkları unutulmadan Türkiye olası İstanbul depremini konuşmaya başladı.

Hemen hemen her uzmanın söyledikleri yakından takip edilmeye başlanırken son olarak Jeofizik Y.Müh. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Ercan deprem yılında ve deprem haftasında olabilecekleri tek tek sıraladı. Öte yandan İstanbul'un ilçeleriyle ilgili de uyarıda bulundu.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde;

İSTANBUL'DAN 5 İLÇE SIRALADI

Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı.

DEPREM YILINDA NELER OLUR?

Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar.





