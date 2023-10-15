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DEPREM SON DAKİKA 15 EKİM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

15.10.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Deprem son dakika haberlerine dair gelişmeler 15 Ekim 2023 Pazar günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 15 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 15 EKİM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 15 Ekim 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

15 EKİM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.15 08:23:00 39.4055 29.1153 3.5 -.- 1.7 -.- ORENCIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.10.15 08:16:51 40.7483 30.5492 13.4 -.- 1.4 -.- BEDILTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.10.15 07:41:42 38.2383 38.1445 7.2 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.15 07:11:04 35.7643 27.0478 9.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 05:44:58 40.8853 31.6620 5.0 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.10.15 05:39:33 38.1367 37.8235 1.5 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.15 05:11:31 37.9170 36.2675 5.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 04:44:08 36.2863 36.1085 6.7 -.- 1.1 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.10.15 04:32:50 40.4752 26.3343 6.4 -.- 2.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.15 04:17:29 37.8708 36.7193 6.6 -.- 3.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 04:13:03 35.6572 26.9558 19.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 04:04:48 38.5283 28.1328 12.5 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 03:58:53 40.1557 42.0055 5.0 -.- 2.9 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.15 03:48:27 38.4047 37.2815 5.4 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 03:46:22 36.0077 28.0902 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 03:46:00 38.6032 40.6947 4.6 -.- 2.2 -.- YOLACTI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.10.15 03:44:09 36.3085 36.1777 3.3 -.- 1.7 -.- AKHISAR-(HATAY) İlksel
2023.10.15 03:41:03 36.5857 35.9463 7.9 -.- 0.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.15 03:38:20 37.0513 28.5463 17.0 -.- 1.1 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.15 03:29:09 40.2678 31.9157 5.5 -.- 1.7 -.- YIGERLER-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.10.15 03:19:10 38.2010 36.8707 5.0 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 03:08:16 37.6685 35.8797 5.0 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.15 02:44:35 37.3197 28.0607 5.2 -.- 1.1 -.- ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2023.10.15 02:42:02 37.4990 29.5847 8.2 -.- 1.4 -.- GUNEY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2023.10.15 02:31:24 36.6100 28.3383 1.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 02:23:47 35.6670 25.3968 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.15 02:18:48 38.5110 28.1808 6.5 -.- 1.4 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 02:17:30 38.5128 28.2067 5.3 -.- 1.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 02:16:45 37.8692 36.4430 7.7 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 01:51:37 39.4858 36.6518 8.2 -.- 1.9 -.- KIZILOVA-(SIVAS) İlksel
2023.10.15 01:51:24 38.5295 28.1825 6.5 -.- 2.1 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 01:50:21 37.5252 35.4730 7.6 -.- 1.3 -.- KIZILDAM-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.15 01:45:06 40.8403 31.6900 2.9 -.- 1.7 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.10.15 01:31:54 37.5480 37.2557 3.9 -.- 3.6 3.6 TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 01:08:11 36.1392 28.9230 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.15 01:05:28 39.2272 29.3558 5.4 -.- 2.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.10.15 00:51:23 38.5358 28.1752 7.0 -.- 2.2 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 00:46:50 38.3402 27.1648 7.6 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.10.15 00:44:30 37.1235 28.2683 14.3 -.- 0.9 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2023.10.15 00:38:42 36.2350 36.2483 3.3 -.- 1.7 -.- ACIKDERE-(HATAY) İlksel
2023.10.15 00:31:13 37.8395 36.6237 5.7 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 00:04:08 38.0058 36.6457 11.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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