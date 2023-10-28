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DEPREM SON DAKİKA 28 EKİM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

28.10.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Deprem son dakika haberlerine dair gelişmeler 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 28 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 28 EKİM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internet üzerinden araştırıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

28 EKİM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.28 07:20:11 37.6495 35.4987 1.1 -.- 2.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.28 06:51:24 38.1707 38.3673 5.0 -.- 2.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.28 06:50:12 39.8753 29.2305 8.9 -.- 3.2 3.2 ALPAGUT-KELES (BURSA) İlksel
2023.10.28 05:36:27 36.2277 36.1167 10.4 -.- 1.5 -.- GUNYAZI-(HATAY) İlksel
2023.10.28 05:30:13 36.9098 27.6078 4.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 04:31:31 37.5960 27.0297 3.3 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.28 04:29:45 40.6817 27.4365 6.3 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.28 04:24:51 37.6258 27.0302 7.5 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.28 03:28:23 37.7532 36.3020 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 03:20:46 39.6553 32.9933 10.9 -.- 1.5 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.10.28 02:43:40 38.1095 38.4472 2.4 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.28 02:39:37 37.4280 37.0240 5.0 -.- 2.0 -.- ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 02:30:52 40.6873 32.7712 2.7 -.- 2.5 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2023.10.28 02:14:04 38.1513 36.5982 11.1 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 02:06:11 38.1222 37.8137 9.0 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.28 02:00:14 38.5728 39.6873 5.0 -.- 3.2 3.3 KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.10.28 01:16:32 37.8738 36.2753 5.3 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.28 00:25:38 38.3355 37.7768 11.2 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.28 00:14:40 38.1995 38.6390 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.28 00:12:14 37.8855 37.8087 9.2 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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