DEPREM SON DAKİKA 5 KASIM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 5 Kasım 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

5 KASIM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.05 09:20:10 38.4265 37.5028 2.4 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.05 09:10:50 38.3308 27.2257 1.5 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.11.05 08:56:59 40.8057 27.4483 5.5 -.- 2.5 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel

2023.11.05 08:39:10 39.9112 33.1515 11.1 -.- 2.2 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel

2023.11.05 08:09:07 36.8040 36.1092 7.0 -.- 1.4 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.11.05 07:55:02 40.7575 27.4590 8.2 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.11.05 07:42:58 37.1505 36.9347 5.8 -.- 1.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.05 07:25:20 38.4352 37.3095 2.0 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.05 06:50:20 38.1243 27.1843 10.2 -.- 1.3 -.- SANCAKLI-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.11.05 06:30:08 37.8143 36.4320 9.0 -.- 1.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.05 06:30:00 37.9347 27.1285 7.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.05 05:54:08 39.6905 30.6878 9.2 -.- 1.6 -.- KANLIPINAR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

2023.11.05 05:50:01 37.8485 36.3100 8.0 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.05 05:44:16 38.0593 36.5965 5.4 -.- 1.2 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.05 05:12:28 38.3525 28.0007 13.7 -.- 1.5 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2023.11.05 05:00:44 40.4943 28.8185 1.2 -.- 1.7 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2023.11.05 04:28:48 37.0420 36.1253 12.3 -.- 1.0 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.11.05 03:45:31 38.2747 39.4528 2.5 -.- 1.2 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.11.05 03:25:43 37.5675 37.1393 5.0 -.- 1.4 -.- BULANIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.05 02:57:49 38.1032 37.1358 12.2 -.- 1.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.05 02:41:31 37.8983 35.9203 6.0 -.- 1.5 -.- KIZILYER-FEKE (ADANA) İlksel

2023.11.05 02:33:49 39.0440 26.8175 10.3 -.- 1.7 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel

2023.11.05 01:57:03 37.0752 28.3982 3.2 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.11.05 01:29:01 36.8377 27.7042 11.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.05 00:55:23 37.9700 27.1353 6.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.05 00:52:45 38.1302 37.1178 5.0 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.05 00:14:08 37.6998 34.7265 4.8 -.- 2.5 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



