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Deprem sonrası bina hasar tespiti nasıl yapılır? Binanın hasarlı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

09.02.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok ili de etkiledi. Deprem nedeniyle OHAL ilan edildi ve yurdun dört bir yanından yardım çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrası binanın hasarlı olup olmayacağının nereden öğrenileceği de merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki deprem sonrası bina hasar tespiti nasıl yapılır? Binanın hasarlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Deprem sonrası bina hasar tespiti nasıl yapılır? Binanın hasarlı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Peş peşe meydana gelen depremlerin yıkıcı etkileri devam ederken vatandaşlar, "Deprem sonrası bina hasar tespiti nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı da araştırmaya başladı. Ölü sayısının 12 bin 873, yaralı sayısının ise 62 bin 937 kişiye yükseldiği depremde birçok bina hasar gürdü. Peki deprem sonrası bina hasar tespiti nasıl yapılır? Binanın hasarlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Arama-kurtarma hasar tespit çalışmalarımız; bu noktaların hepsinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. İş makinelerimizin sevkiyatı yoğun bir şekilde yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. İş makinelerimiz gelmeye ve geldikçe de sevkine devam ediyoruz. Hasar tespit çalışması çok çok önemli. 6 bin 120 personelimizle bölgeden yine itfaiyemiz, belediyelerimizin ekipleriyle arama kurtarma faaliyetleriyle vatandaşımızın yanındayız. Hasar tespit çalışmalarını 10 ilimizde başlattık." dedi.

DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALAR NASIL TESPİT EDİLİR?

Depremin ardından yapılan hasar ihbarı ile DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri en kısa sürede olay yerine gönderilir.

İnceleme ve hasar tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli sigorta eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.

Tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması, teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın, bilgi ve evrakın sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerini de hızlandırır.

BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALO 181 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Doğal afetin meydana geldiği ilin belediye telefonu

Doğal afetin meydana geldiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefonu

İlçe kaymakamlıkları

Deprem durumunda DASK'ın ALO 125 telefon numarası

E-devlet (e-devlet üzerinden başvuru yapacak kişilerin yaşadıkları binanın deprem sigortası olması zorunludur). E-devlet üzerinden başvurduğunuz hasar tespitin takibini de yapabilirsiniz.

RİSKLİ BİNALAR!

Bina 1999 yılından önce yapılmışsa,

Bina projesiz ve ruhsatsız yapılmışsa,

İnşaata hazır beton kullanılmamışsa,

Bina kolon ve kirişlerde özellikle çapraz biçiminde çatlaklar varsa,

Bina dere yatağı gibi güvensiz bölgelere yapılmışsa riski vardır.

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