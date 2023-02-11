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Deprem sonrası cezaevinden firar ettiler! Saklandıkları yerde yakalandılar

11.02.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar eden 8 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Deprem sonrası cezaevinden firar ettiler! Saklandıkları yerde yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Şeref P., Ömer A., Yasin P., Ahmet B., Veysel K., Tunahan A., Atilla K. ve Ferhat Y. isimli hükümlüler firar etti. Firar eden hükümlülerin yakalanması için aralarında Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerinin de olduğu ekipler çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 8 hükümlü gizlendikleri yerlerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan firari hükümlüler jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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