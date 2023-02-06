Deprem sonrası EPGİS'ten açıklama! 'Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye yasa boğuldu. Şiddetli depremlerin ardından bazı akaryakıt istasyonlarının yeraltı depolarında ve bağlantı noktalarında çökme yaşandı. Konuyla ilgili EPGİS, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

'ÜLKEMİZDE AKARYAKIT SORUNU YOKTUR'

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna duyuru

Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.

Hasarlı istasyonlarda ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir.

Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur.

Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."

Kamuoyuna duyuru



Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır. February 6, 2023



