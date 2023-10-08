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Deprem sonrası korkunç bilanço artıyor! 6.3 ile sallanmışlardı, Taliban'dan açıklama geldi

08.10.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Afganistan, dün sabah saatlerinde meydana gelen 6.3'lük depremle sarsılmış, ardından peş peşe çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti. Bilanço gitgide yükseliyor. Taliban'dan yeni açıklama geldi.

Deprem sonrası korkunç bilanço artıyor! 6.3 ile sallanmışlardı, Taliban'dan açıklama geldi

Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine çıktığını bildirdi.

Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari, AA muhabirine, depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını ve kayıp sayısının artış gösterdiğini ifade etmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde dün yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de 1200 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

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(AA)

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Afganistan

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