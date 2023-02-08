Deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 8 Şubat depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Açıklama geldi!

6 Şubat'ta meydana gelen depremin yıkıcı etkileri devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşları ararken birçok depremzede, sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün, depremden etkilenen iller için OHAL açıklaması yapmış ve ölü sayısını 3 bin 549 olarak duyurmuştu. Güncel bilgi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,'dan geldi. İşte 8 Şubat depremde yaralanan ve hayatını kaybeden kişi sayısı son dakika...

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Oktay, ölü sayısının 5 bin 894, yaralı sayısının ise 34 bin 810 olduğunu açıkladı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Deprem nedeniyle tedbirler aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesi uyarınca 10 ilimizde 3 ay OHAL ilan etme kararı aldık." dedi.



