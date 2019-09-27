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Deprem sonrası Türk Telekom'dan yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 08:04 | Son Güncelleme

Türk Telekom, dünkü 5.8'lik depremin ardından hatlarda meydana gelen kesintiyle ilgili bu sabah yeni bir açıklama yaptı.

Deprem sonrası Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en fazla sorun yaşanan konu sesli aramalardaki kesinti oldu. Türk Telekom'dan yaşanan kesintiyle ilgili olarak bu sabah yeni bir açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;

Daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14:00’de İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır.

NORMAL HİZMETLERİNİ ALMAYA BAŞLADILAR

Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden tekrar özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz.

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Türk Telekom deprem

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