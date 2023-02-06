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Deprem sonrası yayılan gerçek dışı bilgiler listelendi! İşte doğru bilinen yanlışlar

06.02.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası yayılan bazı gerçek dışı bilgileri ve doğruları paylaşıldı. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yayılan yanlış bilgiler arasında; Adana Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı iddiası, Malatya'da Kızılay Kan Merkezi'nin tamamıyla yıkıldığı iddiası ve Sakarya'da 5.5 büyüklüğünde deprem olduğu iddiası gibi iddialar yer aldı ve bunların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Deprem sonrası yayılan gerçek dışı bilgiler listelendi! İşte doğru bilinen yanlışlar

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 7.7 büyüklüğünde ve öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, çok sayıda artçının da olduğu depremlerin ardından pek çok yanlış bilgi yayılmaya başlandı. Deprem sonrası yayılan bazı gerçek dışı bilgiler listelendi ve doğruları paylaşıldı.

İŞTE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1- “Deprem sonrası Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı" iddiası doğru değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır.

2- Deprem sonrası Malatya’da Kızılay Bölge Kan Merkezi’nin tamamıyla yıkıldığı iddia edildi. İddia gerçek dışıdır. Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir. Binada deprem nedeniyle ufak çaplı hasar meydana gelmiştir.”

3- “Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılmıyor" iddiaları gerçek dışıdır. 9 binden fazla personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerde yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma faaliyetleri sürdürülmektedir.

4- Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan "kentte büyük bir deprem beklendiği"ne yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

5- Sakarya’da 5,5 büyüklüğünde deprem haberi yapıldı. İddia gerçek dışı çıktı.

6- Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın: Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan Uşak'ta battaniye fiyatlarının 100 TL'den 250 TL'ye yükseldiği haberleri gerçek dışıdır. Uşaklı sanayicilerimiz ihtiyaç duyulan battaniyeyi en uygun ve en hızlı şekilde üretmeye devam etmektedir. Şu ana kadar Uşaklı hayırsever hemşehrilerimiz tarafından bağışlanan 100.000 battaniye AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Gün dayanışma günüdür.

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