Deprem stresine dikkat! Kalp krizi ve inmeye neden olabilir

Her yıl milyonlarca insan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp krizine neden olan en büyük etkenler arasında yaşanan stresler yer alıyor. CNN Türk'te yer alan habere göre; Strese girildiğinde vücudun adrenalin gibi hormonları salgıladığı biliniyor. Adrenalin salgılandığında kalp daha hızlı atarak vücudunuzdaki kan dolaşımınızı hızlandırır ve kan basıncının artacağı bildirildi. Kalbin kendi için gerekli kan akışı sağlanamayabilir. Deprem gibi bir anda aşırı stres ve korku ile karşılaşan kişinin, önceden koroner arterlerinin tıkalı/daralmış olması halinde, kan, kalbe ve beyne ulaşmayabilir. Bu da kalp krizi veya inmeye neden oluyor. Kardiyoloji Uzman Dr. Murat Şener bu konu hakkında bilgiler verdi.

FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Küçük stres bile kalp kasına zayıf kan akışı gibi kalp problemlerini tetikleyebilir. Bu, kalbin yeterince kan veya oksijen almadığı bir durumdur. Ve uzun süreli stres, kanın pıhtılaşma şeklini etkileyebilir. Bu, kanı daha yapışkan hale getirir ve felç riskini artırır.

SÜREKLİ YAŞANAN STRESLER ZARAR VERİYOR

Vücudunuzun strese verdiği tepkinin sizi koruması gerekiyor. Ancak sürekli olursa size zarar verebilir. Strese tepki olarak kortizol hormonu salgılanır. Çalışmalar, uzun süreli stresten kaynaklanan yüksek kortizol düzeylerinin kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan şekerini ve kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir. Bunlar kalp hastalığı için yaygın risk faktörleridir. Bu stres aynı zamanda arterlerde plak birikintilerinin oluşmasını destekleyen değişikliklere de neden olabilir. Ek olarak, çok fazla stres yaşayan insanlar sigara içebilir veya stresle başa çıkmak için başka sağlıksız yollar seçebilir.

Strese verilen yaygın tepkiler şunları içerir: