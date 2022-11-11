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Deprem tatbikatı neden 18:57’de yapılıyor? O detay çok duygulandırdı! 1999 senesinde…

11.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde yapılacak deprem tatbikatı yarın gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, ‘Geçen yıl tüm okul ve üniversitelerde tatbikat yaptık. Bu yıl gene yapacağız ama 12 Kasım, saat 18.57'de bir tatbikatımız var, 'Çök, kapan ve tutun'. Çok basit bir tatbikat.’ açıklamasında bulundu. Peki, deprem tatbikatı neden 18:57’de yapılıyor? İşte duygulandıran detay…

Deprem tatbikatı neden 18:57’de yapılıyor? O detay çok duygulandırdı! 1999 senesinde…

Deprem tatbikatının neden 18:57’de yapıldığı belli oldu. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirtti. Türkiye’yi yasa boğan Düzce depreminde yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

DEPREM TATBİKATINDA DÜZCE DEPREMİ DETAYI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depreminin yaşandığı 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde, "Çök, kapan ve tutun" tatbikatı yapılacağını, aynı anda tatbikat anonsu yayınlanacağını, tüm Türkiye'ye aynı anda SMS geleceğini bildirdi.
Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikatla deprem farkındalığı artırılacak.

deprem-tatbikatı

845 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 BİN 948 KİŞİ YARALANDI

30 saniye süren deprem, Kaynaşlı'yı yerle bir ederken, Bolu'nun bir bölümünde de can ve mal kayıplarına neden oldu. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre 845 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 4 bin 948 kişi yaralandı. 12 bin 939 ev ve 2 bin 450 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü.
17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 87 gün geçtikten sonra, henüz depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde ikinci bir deprem meydana geldi: 12 Kasım 1999...

deprem

Bu kez depremin merkez üssü Düzce'ydi...Saatler 18.57'yi gösterdiğinde, Düzce kuvvetli bir darbe ile sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu.
17 Ağustos depremi ile kurulan çadırkentler bu kez daha yaygın olarak kurulmaya başlandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından ilk anda hemen hemen her mahallede, her geniş alanda çadırkentler oluşturuldu. Yine 17 Ağustos depremi ile inşaasına başlanan ve kalıcı konutlara geçinceye kadar depremzedelerin yaşamlarının rahat sürdürmelerini sağlamak amacıyla prefabrike konutların yapımına hız verildi ve sayıları arttırıldı.
Depremin Büyüklüğü : 7.2
Enlem-Boylam : 40.768 Kuzey-31.148 Doğu
Odak Derinliği (h) : 14 km.
Faylanma Mekanizması : 1. Düzlem : 276/59/-167

  1. Düzlem : 179/79/-32
    Yüzey Kırığı : karada gözlenen 45-50 km.
    Maksimum Yanal Atım : 1)-4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda
    2)-5.40 m. Düzce güneyi
    3)-Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.
    4)-Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.
    5)-Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı:4.20m.
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