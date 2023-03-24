Deprem ve selden sonra bir anda ortadan kayboldu! Gözlerine inanamadılar... Binlerce yıldır oradaydı 'Nereye gittiğini bilmiyoruz'

Deprem felaketi Şanlıurfa ilini de etkilemişti. Depremlerin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez bir de sel vurmuştu. Yaşanan depremler ve sel, bölgenin coğrafi yapısında da dikkat çeken değişikliklere yol açtı. Kentteki Ceylanpınar ilçesinde bulunan Cırcıp Deresi de deprem ve sel felaketlerinden etkilendi. Bölgede binlerce yıldır akan derenin suyu, depremlerin ve selin ardından yerin altına girip ortadan kayboldu.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Daha önce sınırı geçip Suriye’ye akan derenin suyu, oluşan yarıktan toprağa gömüldü. Bölgeye giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı.

"NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUZ"

İlk defa böyle olduğunu gördüğünü söyleyen İbrahim Geçkil, “Buraya çok gidip gelen biriyim, ilk defa böyle olduğunu gördüm. Derenin suyu yerin altına giriyor. Normalde bildiğim kadarıyla derenin suyu Suriye’ye gidiyordu. Arkamda da görünüyor. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi.

SEL İLE BİRLİKTE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Vatandaş olarak çok tedirgin olduklarını söyleyen Geçkil, “Bu su şehrin altına gidiyor mu, obruklara, toprak kaymasına, çöküntülere neden olur mu? Çünkü az bir su değil. İki haftadır bu su böyle akıyor“ diye konuştu. (İHA)



