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Depremde hasar görmüştü... Binaya verilen raporla küplere bindi! "Vicdansızlar, bu bina hafif hasarlı olabilir mi?"

26.02.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma neden olduğu illerde hasar tespit çalışmaları sürerken duvarları göçen ve yapısal bozulmalar olan bir binaya az hasarlı raporu verildiği iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan bina sakini bir vatandaş, "Yetkililer geldi, bu binaya 'hafif hasarlı' raporu verdi. Vicdansızlar, bu bina hafif hasarlı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Depremde hasar görmüştü... Binaya verilen raporla küplere bindi! "Vicdansızlar, bu bina hafif hasarlı olabilir mi?"

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmaları sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Depremde yaşadığı bina hasar gören bir vatandaş, hasar tespit çalışmalarında binaya 'az hasarlı' raporu verildiğini öne sürdü.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte çok sayıda yapı yıkılırken, birçok yapıda da ağır hasar meydana geldi.

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Show TV Ana Haber'de yer verilen bir habere göre, hasar tespit çalışmaları devam ederken, bölgeden 'pes artık' dedirten bir iddia ortaya atıldı. Muzaffer Çelik isimli bir vatandaşın yaşadığı hasarlı olduğu görünen binaya 'az hasarlı' raporu verildi.

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"BU BİNA HAFİF HASARLI OLABİLİR Mİ?"

Rapora itiraz eden ve şaşkına dönen depremzede Çelik, "Yetkililer geldi, bu binaya 'hafif hasarlı' raporu verdi. Vicdansızlar, bu bina hafif hasarlı olabilir mi? Sen çocuğunu, eşini, anneni burada bırakabilir misin?" ifadelerini kullandı.

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Görüntülerde ise binanın dış cephesinin duvarlarının göçtüğü ve bina içinde de göçükler ve yapısal bozulmalar olduğu görüldü.

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