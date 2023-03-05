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Depremde öldü sanılıp morga getirilen çocuğun hayatını kurtardı! “Yaşıyor, vallahi yaşıyor”

05.03.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan kebapçı Ahmet Vurgun’un dikkati sayesinde depremde öldü sanılıp morga getirilen bir çocuğun hayatı kurtuldu. Çocuğun yaşadığını görenlerin sevinç çığlığı attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vurgun’un cep telefonuyla çektiği görüntüde, çocuğun parmağını oynattığını gördükten sonra, “Yaşıyor, vallahi yaşıyor” dediği, daha sonra içerideki diğer vatandaşların da, “Hareket var, yaşıyor” diyerek sevinç çığlıkları attığı görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da büyük yıkıma neden oldu. Hatay’da depremden etkilenen ilçelerden biri de İskenderun oldu. Depremin ilk gününde İskenderun’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan kebap ustası Ahmet Vurgun, enkazlardan çıkardıkları cenazeleri morga getirdiği esnada hayretler içinde bırakan bir görüntü ile karşılaştı. Morga öldüğü sanılarak getirilen çocuklardan birinin parmağını kıpırdattığını fark eden Vurgun, çocuğun yanına giderek kontrol ettiğinde ağzından köpük geldiğini gördü. Bunun üzerine küçük çocuk sağlık görevlilerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.

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“PARMAĞINI OYNATTIĞINI GÖRDÜM, ÖLMEMİŞTİ”

O gece yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Ahmet Vurgun, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Belen ilçesinde kebapçılık yapan Vurgun, “6 Şubat sabahı depremden canımızı kurtardık ve gönüllü olarak enkaz altındaki cesetlere yardım ettik, yaralıları kurtarmaya çalıştık. Cesetleri çıkardık arabaya koyduk, hastaneye getirdik. Tabii o an mahşer, her taraf yaralı, ceset. Doktorlar baktı, ’Cesetleri morga götürebilirsiniz’ dedi. İki arkadaş morga getirdik. Duygulandım biraz. Biraz değil bir hayli duygulandım. Sonra bir görüntü alayım dedim. Görüntü alırken yıkama taşının üzerindeki bebekleri fark ettim. Onları çekmeye yönelirken, 10-15 tane bebeğin içinde üstü örtülmüş, sadece elleri dışarıda, parmağının oynadığını hissettim çocuğun. Parmağını o şekilde oynatıyordu. O esnada yüzünü açtım, ağzından köpük çıkıyordu, ölmemişti. Yaşıyor diye kucağıma alıp acile götürdüm. Acilin doktoruna teslim ettim, çocuğa doktorlarımız yardım etti. Hemen müdahale edildi. Oksijen falan verilince çocuğun karnı oynamaya başladı. Ama ailesinin de öldüğünü duydum, hepsi morgun içindeymiş. Benim duyduğum kadarıyla sadece o çocuk sağ. Bunu yaşadık, beni en duygulandıran şeydi. Kız çocuğuydu. Daha sonra ben sordum, yaşıyor dediler fakat kayıt alınmadığı, isim bulunmadığından dolayı nereye gitti, çok uğraştım ama bulamadım” dedi.

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MORGDAKİ DUYGU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ahmet Vurgun’un cep telefonuyla çektiği görüntüde, çocuğun parmağını oynattığını gördükten sonra, “Yaşıyor, vallahi yaşıyor” dediği, daha sonra içerideki diğer vatandaşların da, “Hareket var, yaşıyor” diyerek sevinç çığlıkları attığı görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay morg

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