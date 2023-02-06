DEPREMDE ÖLÜ YARALI VAR MI? Kahramanmaraş Gaziantep depremi ölü yaralı sayısı kaç? Son dakika deprem haberleri

Depremde ölü yaralı var mı, sayısı kaç soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Gaziantep, Kahramanmaraş ve birçok ilden hissedilen deprem ardından ölü ve yaralı olup olmadığını merak etmeye başladılar. Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı. İşte Kahramanmaraş Gaziantep depremi son dakika haberleri

DEPREMDE ÖLÜ YARALI VAR MI?

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

OSMANİYE'DE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Osmaniye'de 5 kişinin öldüğü deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DA 12 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte 18 binanın çöktüğünü ve 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de açıklama geldi.

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gaziantep’te de hissettiğimiz şiddetli ve uzun süren bir deprem yaşadık. Henüz ayrıntıları, merkez üssünü bilmiyoruz. Gazianteplilerden panik yapmamalarını resmi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket etmelerini rica ediyorum."



