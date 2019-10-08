HABER

Depremde SMA hastası çocuğu sırtında taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da özel bir kolejde görevli hizmetli Ferdi Barut'un, Silivri açıklarında yaşanan depremde SMA hastası öğrenci Ata Ilıca'yı sırtında taşıyarak okulun bahçesine çıkarması, güvenlik kamerasına yansıdı - Ilıca ve ailesi, davranışından dolayı Barut'a hediye verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da özel bir kolejde görevli hizmetli Ferdi Barut'un, Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında SMA hastası öğrenci Ata Ilıca'yı sırtında taşıyarak okulun bahçesine çıkarması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Silivri açıklarında 26 Eylül'de yaşanan depremde, Çorlu Özel Mektebim Kolejinde çalışan Ferdi Barut, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip 3 hastası ve üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ilıca'yı, sırtında taşıyarak okulun bahçesine çıkardı.

Barut'un öğrenciyi sırtında taşıması, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ata'nın annesi Ayten ve babası Aytaç Ilıca, okula giderek davranışından dolayı Barut'a teşekkür etti.

Ata Ilıca da ailesinin aldığı hediyeyi Barut'a verdi.

Baba Ilıca, okul idaresine ve Barut'a davranışından dolayı teşekkür ederek, "Depremin yaşandığı gün Ata, eksi birinci kattaydı. Ferdi kardeşimiz Ata'yı sırtına alarak dışarıya çıkardı. Bu olay bizi çok duygulandırdı ve kendisine teşekkür etmek istedik." dedi.

Barut ise deprem sırasında yaşananları anlatarak, "Okulda çalışırken, deprem anında Ata'yı gördüm. Ata, başta çekingenlik gösterdi ama ben kendisini sırtıma alarak dışarıya çıkardım. Arkadan bir arkadaşımız da arabasını okul bahçesine getirdi. Ben değil, kim olsa aynısı yapardı." diye konuştu.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Kurtuluş Savaşı’nda Sivrihisar’dan orduya kamyon desteği de yapılmışKurtuluş Savaşı’nda Sivrihisar’dan orduya kamyon desteği de yapılmış
“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta çekildi“Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” klibi Kars’ta çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu deprem SMA hastası Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika: Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.