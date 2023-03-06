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"Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı" Depremzedenin gece önünü kesip...

06.03.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda depremzede yaşadıkları kentleri bırakıp başka şehirlere gitmişti. Depremzedelerin gittiği illerden olan Antalya'ya gidenler arasında 32 yaşındaki Tarık Atalar da vardı. Atalar ailesiyle birlikte geldiği kentte şoke eden bir olay yaşadı. Evi yıkılan Atalar akrabalarının yanına gelmişti. Gece arabasına indiği sırada önü kesilip gasbedildi. 7 bin TL'si gasbedilen Atalar, "Depremzede olduğumu söylememe rağmen, bunu yapmış olmaları çok acı" dedi.

"Depremden kaçtığımı söylememe rağmen bunu yapmaları çok acı" Depremzedenin gece önünü kesip...

Kahramanmaraş merkezli depremler çok sayıda ilde büyük yıkımlara, can kayıplarına neden oldu. Pek çok depremzede de bulundukları kentlerden ayrılıp başka şehirlere yerleşti. Ancak depremzedelerin gittikleri kentlerde yaşadıkları bazı şoke eden olaylar herkesi kahrediyor. Antalya’ya geldiği gün 7 bin lirası gasp edilen depremzede, yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

ÖNÜNÜ KESİP 7 BİN TL'SİNİ VE KİMLİĞİNİ ALIP KAÇTILAR

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kalesalyan köyünde yaşayan Tarık Atalar'ın, Türkiye’yi sarsan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerde evleri yıkıldı. Eşi ve üç çocuğuyla birlikte Mersin’e yerleşen Atalar, ailesinin psikolojinin biraz rahatlaması için 4 Mart Cumartesi günü Antalya’nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına geldi. Aynı günün gecesinde arabasındaki şarj aletini almak için apartmandan dışarı çıkan Tarık Atalar’ın önünü, iddiaya göre kendilerini sivil polis olarak tanıtan A.Ç. (39), A.K. (40) ve A.D. (39) isimli 3 şüpheli keserek, cebindeki 7 bin TL’sini ve kimliğini alıp kaçtı.

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KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Darp edildiğini de ileri süren Atalar’ın ihbarın üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gaspçılar, adliyeye sevk edildi.

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Olay anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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"DEPREMZEDE OLDUĞUMU SÖYLEMEME RAĞMEN..."

Olayın halen şokunda olan Tarık Atalar, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaşadığı o anları anlattı. Atalar, “Antalya’ya ilk geldiğim gün asansörden iner inmez tanımadığım 3 şahıs kendini sivil polis olarak tanıttı. Kimliğimi ve üzerimde bulunan eşyalarımı aldılar. 7 bin TL nakit param vardı, hepsini aldılar. Daha sonra dışarı götürüp darp ettiler. Polise teşekkür ediyorum, hemen yakaladılar. Depremzede olduğumu söylememe rağmen, bunu yapmış olmaları çok acı. Vicdanlarını ortaya koyan bir durum. 3 çocuğumun psikolojileri alt üst olmuştu, biraz düzelsin çocuklar için değişiklik olsun istedik. Bir insan kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmamaları" dedi. (İHA)

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deprem antalya Kahramanmaraş

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