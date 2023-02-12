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Depremden sonra olunca... 2500 yıllık antik liman ortaya çıktı Görüntü endişelendirdi... Denizdeki çekilme deprem habercisi mi?

12.02.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde denizde çekilme oldu. Deprem sonrası yaşanması endişeye neden olurken son olarak çekilmenin ardından 2500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer görülmeye başlarken ve denizin içinde küçük adacıklar oluşurken vatandaşlar depremle bir ilgisinin olup olmadığını bilmediklerini ancak tedirgin olduklarını belirtti.

Depremden sonra olunca... 2500 yıllık antik liman ortaya çıktı Görüntü endişelendirdi... Denizdeki çekilme deprem habercisi mi?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Burhaniye'de son günlerde denizin çekilmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye yol açarken bir gelişme daha oldu. Denizin çekilmesiyle 2500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları tek tek görülmeye başlarken, denizin içinde de küçük adacıklar meydana geldi. Bazı vatandaşlar, Burhaniye Ören sahilinde yürüyüşe çıktı ve ortaya çıkan antik limanı seyretti. Ancak denizdeki çekilmenin Kahramanmaraş depreminin ardından yaşanmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getirdiler.

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"DEPREMLE İLGİSİ VAR MI BİLMİYORUZ! ANTİK LİMAN ORTAYA ÇIKMIŞ"

Ören sahilinde yürüyüş yapan 61 yaşındaki Kemal İşi, “Buralarda kumda yürüyüş yapıyoruz. Bazen böyle denizin çekildiğini görüyoruz. Bu sefer daha çok çekilmiş. Doğudaki depremle ilgisi var mı bilmiyoruz. Allah hayırlısını eylesin. Bu arada 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıkmış. Bunu doya doya seyrettik. Çok da güzel görüntüsü var” dedi.

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"ALAKASI VAR MI BİLMİYORUZ AMA ENDİŞELENDİK"

2 çocuk babası Mustafa Dirlik de, “ Biz Ören'de oturuyoruz. Arkadaşlarla kumda gezerken denizin suyunun çekildiğini gördük. Bu arada 2 bin 500 yıllık olduğu söylenen antik liman ortaya çıkmış. Depremle alakası olup olmadığını bilmiyoruz, ama endişelendik. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Kahramanmaraş Burhaniye deniz

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