Yolda devasa çatlaklar! Yerle bir oldu... Günler sonra depremin merkezinde havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler başta Hatay, Malatya ve Adıyaman olmak üzere toplam 10 ilde büyük yıkımlara, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Tüm Türkiye tek yürek olup bölgeye yardım etmeye çalışırken deprem bölgesinden gelen haberlere kilitlendi. Bölgeden gelen her bir fotoğraf felaketin korkunç boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Son paylaşılan görüntüler ise inanılmazdı. İşte detaylar...

YOL YERLE BİR OLDU

Binlerce binanın yıkıldığı depremin büyüklüğünü gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor.

İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu.

DEVASA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi.

Bölge İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. (İHA)





