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  4. Depreme annesiyle markette yakalanmıştı! Melisa'dan duygulandıran istek

Depreme annesiyle markette yakalanmıştı! Melisa'dan duygulandıran istek

11.02.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Mucize kurtuluş haberleri art arda gelirken, bir güzel haber de Elbistan'dan geldi. Annesi ile girdikleri markette ikinci depreme yakalanan Melisa Ülkü (24), 133 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Melisa, üzerindeki montunu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya teslim etti ve "Lütfen, montumu muhafaza edin" dedi.

Depreme annesiyle markette yakalanmıştı! Melisa'dan duygulandıran istek

Elbistan ilçesinde oturan Melisa Ülkü ile annesi, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depreme, Yunus Emre Mahallesi'ndeki markette yakalandı. Elbistan merkezli depremde, marketin bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Burada çalışma başlatan ekipler, dün akşam saatlerinde enkazdan termal kamera ile ısı aldı. 300 kişinin yer aldığı çalışmalarda, Melisa Ülkü'ye ulaşmak için tünel açıldı. 15 saat süren çalışmanın ardından Melisa, depremden 133 saat sonra yaralı olarak kurtuldu.

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MONTUNU VALİ AYDOĞDU'YA TESLİM ETTİ

Enkazdan çıkarılan Melisa, üzerindeki montunu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya teslim etti, ardından sedye ile ambulansa taşındı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melisa, tedavi altına alındı. Melisa Ülkü’nün enkaz altındaki annesini kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Melisa'nın montunu teslim alan Vali Aydoğdu, "Göçüğün altında bile 'Lütfen, montumu muhafaza edin' dedi. İnşallah daha güzelini hediye edeceğiz. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah, hepinizden razı olsun. Bunu ömrümce taşıyacağım. Ona daha güzelini alacağız inşallah" diye konuştu. (DHA)

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