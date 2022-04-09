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  4. Depremin ardından kaydedildi! Şiddetini gözler önüne seriyor

Depremin ardından kaydedildi! Şiddetini gözler önüne seriyor

09.04.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, başta depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar olmak üzere tüm Türkiye’yi tedirgin etti. Yaşanan depremle ilgili çeşitli görüntüler gelmeye devam ederken depremin ardından bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bir görüntü ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde depremden sonra dağlarda toz bulutunun kalktığı görüldü.

Depremin ardından kaydedildi! Şiddetini gözler önüne seriyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 17.02’de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmezken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini göz önüne seriyor.

TOZ BULUTU KAMERADA

İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi’nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor. Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin de vahametini gözler önüne serdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya
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