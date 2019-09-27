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Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 07:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, eşyalarını evlerine taşıdı.İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi.

İstanbul’da yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, eşyalarını evlerine taşıdı.
İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. Kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu. Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyandı. Battaniyelerini toplayan ailelerden bazıları eşyalarını evlerine götürürken, bazıları ise parkta oturmaya devam ediyor. Depremin ertesi günü parklarda uyanan vatandaşlar ise kameralara yansıdı.

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