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Depremin günler sonra ortaya çıkan görüntüleri dehşete düşürdü! İnsanlar peş peşe yıkılan binalardan böyle kaçtı...

20.02.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından günler geçti ancak bölgeden gelen dehşet verici görüntülere her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin görüntüleri Malatya’daki KGYS kameralarına da yansıdı. Görüntülerde binaların birbiri ardına yıkıldığı o anlarla insanların yaşadığı büyük çaresizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Peş peşe yıkılan binaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte dehşete düşüren o anlar…

Deprem felaketinin görüntülerine her gün bir yenisi daha eklenirken son gelen görüntülerin adresi Malatya oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıya dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

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Malatya'da, depremin dehşet verici görüntüleri KGYS kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde meydana gelen ilk deprem sonrasında Yenihamam Mahallesi’nde bulunan bir otelle çok sayıda bina yıkılırken, Cezmi Kartay ile Aslantepe caddelerinde bir kişinin yıkılan binaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gündüz saatlerinde meydana gelen ikinci depreme kent merkezinde yakalanan vatandaşların kaçıştığı anlar da kameraya yansıdı.

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Depremde cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallandığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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