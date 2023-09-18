HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Depremin 'mucize bebeği' Vatin ve annesi için bakanlık harekete geçti!

Depremin 'mucize bebeği' Vatin ve annesi için bakanlık harekete geçti!

18.09.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depreminde 128 saat sonra çıkarılan, sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntülerle gündem olan 'Mucize bebek' Vatin ile annesi Yasemin Begdas'ın Kayseri'de akrabalarının yanında yaşamaya başladığını DHA gündeme getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de Vatin bebek ve annesinin yaşadığı evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası, bakanlık harekete geçti.

Depremin 'mucize bebeği' Vatin ve annesi için bakanlık harekete geçti!

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yıkılan binanın enkazından 128 saat sonra 3,5 aylık bebek çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra sağlık ekibinin parmağını emdiği görüntülerle depremin simgelerinden olan, hemşirelerin 'Gizem' ismini verdiği bebek, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak gözetim altına alındı.

depremin-mucize-bebegi-vatin-ve-annesine-bakanlik-destegi_1739_dhaphoto2

Bebek, herhangi bir sağlık probleminin olmaması üzerine bakanlık tarafından bakım altına alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirilen bebek, Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan kontroller sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi ve yapılan incelemelerle bebeğin ailesine ulaştı. Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Yasemin Begdas ile bebekten DNA örneği alındı. DNA testinde bebeğin annesinin Yasemin Begdas olduğu belirlendi.

depremin-mucize-bebegi-vatin-ve-annesine-bakanlik-destegi_1739_dhaphoto10

Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürülen Vatin bebeği, dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık karşıladı. 'Vatin bebek', Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yasemin Begdaş’a, Yanık tarafından teslim edildi. Depremde üzerine yıkılan beton yığınları nedeniyle felç olup, yatağa mahkum kalan Yasemin Begdas, tedavisinin ardından bebeğiyle birlikte haziran ayında Kayseri'ye gelerek, akrabalarının yanına yerleşti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

DHA'nın, anne Yasemin ve depremin 'mucize bebeği' Vatin Begdas'ın akrabalarının yanında yaşadığını gündeme getirmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. İl Müdürüğü'ne bağlı uzman ekipler, depremin sembol ismi Vatin bebeğin yaşadığı eve giderek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Vatin bebek ve annesi Yasemin Begdas'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından evde bakım hizmeti ve sosyal hizmet paketi desteği uygulaması için çalışma başlatıldı.

depremin-mucize-bebegi-vatin-ve-annesine-bakanlik-destegi_1739_dhaphoto14

Bakanlık yetkilileri tarafından ilk olarak 'mucize bebek' Vatin Begdas için sosyal ekonomik destek paketi verilmeye başlandı. Deprem sonrası felç olan ve yatağa mahkum kalan anne Yasemin Begdas için ise, evde bakım hizmetlerinin devreye alınması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den ses getirecek Ahmedinejad kararı! ABD'den ses getirecek Ahmedinejad kararı!
Meteoroloji duyurdu! Bir hafta yağış yok, hava sıcaklıkları artacakMeteoroloji duyurdu! Bir hafta yağış yok, hava sıcaklıkları artacak
Diyarbakır'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varDiyarbakır'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş enkaz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.