Depremin 'mucize bebeği' Vatin ve annesi için bakanlık harekete geçti!

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yıkılan binanın enkazından 128 saat sonra 3,5 aylık bebek çıkarıldı. Kurtarıldıktan sonra sağlık ekibinin parmağını emdiği görüntülerle depremin simgelerinden olan, hemşirelerin 'Gizem' ismini verdiği bebek, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak gözetim altına alındı.

Bebek, herhangi bir sağlık probleminin olmaması üzerine bakanlık tarafından bakım altına alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirilen bebek, Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan kontroller sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi ve yapılan incelemelerle bebeğin ailesine ulaştı. Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Yasemin Begdas ile bebekten DNA örneği alındı. DNA testinde bebeğin annesinin Yasemin Begdas olduğu belirlendi.

Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürülen Vatin bebeği, dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık karşıladı. 'Vatin bebek', Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Yasemin Begdaş’a, Yanık tarafından teslim edildi. Depremde üzerine yıkılan beton yığınları nedeniyle felç olup, yatağa mahkum kalan Yasemin Begdas, tedavisinin ardından bebeğiyle birlikte haziran ayında Kayseri'ye gelerek, akrabalarının yanına yerleşti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

DHA'nın, anne Yasemin ve depremin 'mucize bebeği' Vatin Begdas'ın akrabalarının yanında yaşadığını gündeme getirmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. İl Müdürüğü'ne bağlı uzman ekipler, depremin sembol ismi Vatin bebeğin yaşadığı eve giderek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Vatin bebek ve annesi Yasemin Begdas'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından evde bakım hizmeti ve sosyal hizmet paketi desteği uygulaması için çalışma başlatıldı.

Bakanlık yetkilileri tarafından ilk olarak 'mucize bebek' Vatin Begdas için sosyal ekonomik destek paketi verilmeye başlandı. Deprem sonrası felç olan ve yatağa mahkum kalan anne Yasemin Begdas için ise, evde bakım hizmetlerinin devreye alınması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

(DHA)

