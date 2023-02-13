Depremin simgesi oldu, dünya o bakışı konuşuyor! 107 saat sonra kurtarılmıştı, anne ve babası...

Asrın felaketinde bir hafta geride kaldı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve çevre illerde tarifi imkansız acılar yaşandı. Enkazların altındaki mucizeler Türkiye'ye umut oldu. 107 saat boyunca enkazın altında kalan bebek de depremin simgesi oldu.

Depremin 8. gününde de Hatay ve Kahramanmaraş'ta mucize umudu sürüyor, ekipler enkazların altında kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar da sürüyor. AFAD'ın aktardığı son bilgiye göre deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31.643 oldu.

159 BİN KİŞİ ŞEHRİNDEN AYRILDI

Afad'ın az önce açıkladığı rakam göre 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi. Depremzedeler; Mersin, Adana, Konya, Antalya, Ankara gibi şehirlere yönlendirildi.

Depremin üstünden 107 saat geçtikten sonra enkaz altından çıkarılan bebek ise dünyaya umut oldu! Renkli gözleriyle herkesi ağlatan o bebeğin anne ve babasına ise henüz ulaşılamadı.

İNGİLİZ GAZETELERİ O BEBEĞİ KULLANDI

İngiliz gazeteleri ve haber ajansları Türkiye'de yaşanan depremi duyururken ve yardım kampanyasına çağrı yaparken Hatay'daki o bebeği kullandı.