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Depremle ilgili paylaşımı tepkilere yol açmıştı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

28.02.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı paylaşım tepkilere yol açmıştı. Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

Depremle ilgili paylaşımı tepkilere yol açmıştı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Prof. Dr. Ercan'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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SON DAKİKA: ÖVGÜN AHMET ERCAN GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

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Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (AA)

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