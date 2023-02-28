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  4. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

28.02.2023 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, katıldığı canlı yayın programında Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklamalar yaptı. "8 ya da 9 yaşındaki evladımız boynuma sarıldı, 'Zeydan amca babamı kurtar' dedi. O anda bütün Adana'yı teyakkuza geçirdim" diyen Karalar, "7.7'lik deprem Adana'da olsaydı muhtemelen orta hasarlı tespit ettiğimiz binaların büyük bölümü yıkılırdı" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar canlı yayında açıkladı! '7.7'lik deprem Adana'da olsaydı...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Türkiye'yi yasa boğan depremlerde binalar yıkılırken can kaybı sayısı 44 bini geçti. Katıldığı programda depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "8 ya da 9 yaşındaki evladımız boynuma sarıldı, 'Zeydan amca babamı kurtar' dedi. O anda bütün Adana'yı teyakkuza geçirdim" dedi. Açıklamasının devamında Karalar, "7.7 deprem Adana'da olsaydı muhtemelen orta hasarlı tespit ettiğimiz binaların büyük bölümü yıkılırdı. 2007'den sonra yapılan binalar depremde yıkılırsa bu çok kötü bir şey" diye konuştu.

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Karalar'ın açıklamalarından satır başları:

"Antakya, Elbistan, Maraş, Adıyaman sözkonusu olunca bizim deprem hafif kaldı. Ama düşünün bir Elazığ, İzmir depreminden kaç kat büyük Adana depremi. 460 vefat sayımız var. Aslında küçük değil.

"O ANDA BÜTÜN ADANA'YI TEYAKKUZA GEÇİRDİM"

Deprem durur durmaz üstüme bir şeyler aldım, hanıma 'komşularla birlikte bahçede otur' deyip acele çıktım. Arabaya bindim, nasıl bir şey, 3-5 dakikada müthiş trafik sıkıştı. Arabadan indim, koşa koşa yıkılan binaların oradaydım. 8 ya da 9 yaşındaki evladımız boynuma sarıldı, 'Zeydan amca babamı kurtar' dedi. O anda bütün Adana'yı teyakkuza geçirdim. İlk önce ambulansı çağırdım, sonra iş makinalarını ve daha sonra itfaiye ekiplerini çağırdım.

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"YIKILAN BİNALARIN TAMAMI 99'DAN ÖNCE EDİLMİŞ BİNALAR"

10-15 dakikada yıkılan yere gideceksiniz, milleti teyakkuza geçireceksiniz, arama kurtarma ekipleri binanın yanında olacak, bu hakikaten hızlı oldu. Şu anda yıkılan binaların tamamı 99'dan önce inşa edilmiş binalar. Arkadaşlarıma hemen envanter çıkarmalarını istedim. Yeni yapılan binalar içerisinde hiç yıkılan yok. 99'dan sonra yapılan binalardan yıkılan hiç yok yeni Adana bölgesinde. O zamanlar deprem yönetmeliği çıkmamış yapılar. Bu da yapanı ve müteahhidi aklamaz.

"7.7'LİK DEPREM ADANA'DA OLSAYDI..."

7.7'lik deprem Adana'da olsaydı muhtemelen orta hasarlı tespit ettiğimiz binaların büyük bölümü yıkılırdı. 2007'den sonra yapılan binalar depremde yıkılırsa bu çok kötü bir şey. Ne yazık ki 99'dan önce ağır yaptırımlar olmadığı için.

"ANCAK ONA YARGI KARAR VERECEK"

Yıkım esnasında arkadaşlara molozların tamamını ayrı ayrı düzeceksiniz, hiçbir apartmanın döküntüsü, molozu birbirine karışmayacak dedim. Sorumlu olanların ceza almasını biz istiyoruz. Vatandaş 'binaları yapanlar suçlu değil mi' dedi. Elbette suçlu. Ancak ona yargı karar verecek.

Şu anda savcılar çalışıyorlar, kimlerde ne hata bulacaklar, ne suç bulacaklar gereğini yapacaklar elbette. Şu anda eski binaları yapanlar göz altında. İnsan hayatı çok önemli. 99'dan önce yapılan binalarla ilgili çok bir şey söylemek ne kadar doğrudur onu bilemem. 2001'den sonra yapı denetim şirketleri kuruldu devlet tarafından. Belediye başkanlığı, imar daire başkanlığı ruhsatı inceler, uygunsa onay verirler ve inşaata başlar. İnşaata başladıktan sonra artık yapı denetimin işidir. Müteahhit uygun demir, çimento kullanıyor mu diye.


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deprem Zeydan Karalar Adana Kahramanmaraş

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