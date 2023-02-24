'Depremzede çocuklar cemaate verildi' iddiasına Bakanlık'tan yalanlama geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Depremzede 48 çocuktan 9'unun cemaate teslim edildiği iddiası sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organlarında “Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur’an kursuna verildiği” yönündeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, haberde bahsi geçen Kur’an kursuna hızlı bir şekilde intikal etmiş, yönetici ve kursta bulunan çocuklarımız ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Kur’an kursunun resmî kayıtlarında mevcut öğrenci sayısının 45 olduğu, kursta hazır 36 çocuğumuzun bulunduğu, kursta hazır bulunan çocuklarımızın TC kimlik numaraları ile resmî kayıtların eşleştiği, Kur’an kursunda bulunmayan 9 çocuğumuzun ise örgün eğitim kapsamında okullarında oldukları ekiplerimizce tespit edilmiştir.

Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur’an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

