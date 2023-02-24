HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Depremzede çocuklar cemaate verildi' iddiasına Bakanlık'tan yalanlama geldi!

'Depremzede çocuklar cemaate verildi' iddiasına Bakanlık'tan yalanlama geldi!

24.02.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklenmişti. Depremzede 48 çocuktan 9'unun cemaate teslim edildiği iddiası sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Depremzede çocukların Kur’an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

'Depremzede çocuklar cemaate verildi' iddiasına Bakanlık'tan yalanlama geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Depremzede 48 çocuktan 9'unun cemaate teslim edildiği iddiası sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organlarında “Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur’an kursuna verildiği” yönündeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, haberde bahsi geçen Kur’an kursuna hızlı bir şekilde intikal etmiş, yönetici ve kursta bulunan çocuklarımız ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Kur’an kursunun resmî kayıtlarında mevcut öğrenci sayısının 45 olduğu, kursta hazır 36 çocuğumuzun bulunduğu, kursta hazır bulunan çocuklarımızın TC kimlik numaraları ile resmî kayıtların eşleştiği, Kur’an kursunda bulunmayan 9 çocuğumuzun ise örgün eğitim kapsamında okullarında oldukları ekiplerimizce tespit edilmiştir.

Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur’an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB'den 93 okul hakkında İstanbul Valiliği'ne yazı: İvedilikle...MEB'den 93 okul hakkında İstanbul Valiliği'ne yazı: İvedilikle...
AFAD'dan uyarı geldi! '5'in üzerinde artçılar yaşayabiliriz'AFAD'dan uyarı geldi! '5'in üzerinde artçılar yaşayabiliriz'
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlarSon seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
çocuk cemaat

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"

Depremden sonra ilgi odağı haline geldi! "Kendi malımı tanıyamadım"

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

Meclis’in EYT mesaisi yeniden başlıyor: 2 önemli yasa ve deprem ayarı...

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.