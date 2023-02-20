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Depremzede oto galericinin çarpıcı yolculuğu! Enkaz altından kurtarılan araçla yola çıktı

20.02.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden etkilenen Gaziantep'te oto galericilik yapan Abdullah Uzun'un yaklaşık 1 milyon değerindeki 6 aracı enkaz altında kaldı. Uzun, enkaz altında kalan araçlarını kurtarıp, yeni yerine götürüyor. Hurda yığınına dönen araç içinde yola çıkan Uzun, "Evlerimiz gitti, araçlarımız gitti, şükür can kaybımız yok. Artık bir yerde işçilik yapacağız. Başka imkanımız kalmadı" dedi.

Depremzede oto galericinin çarpıcı yolculuğu! Enkaz altından kurtarılan araçla yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremin Gaziantep'te en çok etkilediği yerlerden biri Nurdağı oldu. Nurdağı'nda oto galericilik yapan 24 yaşındaki Abdullah Uzun'un yaklaşık 1 milyon değerindeki 6 aracı enkaz altında kaldı. Kendi çabalarıyla hurda yığınına dönmüş araçları kurtarmaya çalışan Uzun'un yeni yolculuğu kameralara yansıdı. Canı pahasına araçlarını kurtarmaya çalışan ve başka bir aracın onu çekmesiyle yola çıkabilen Uzun, yaşadıklarını camı çerçevesi kalmayan aracın içinden anlattı.

Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk - Genel - Gaziantep - Merkez

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"TOPLU ŞEKİLDE HURDAYA VERECEĞİZ"

Uzun, "Nurdağı'nda galericiyim. Yan taraftaki binanın devrilmesiyle 6 aracımız enkaz altında kaldı. Şimdi de bunları kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalışıyoruz. Bunla beraber enkazdan çıkardığımız üçüncü aracımız. 2 tanesini çıkarttık 1 tanesini çıkaramıyoruz. Kendi köyümüzde yerimiz var, oraya çekiyoruz. Toplu bir şekilde büyük ihtimalle hurdaya vereceğiz. Devlet bir destek verirse ancak o şekilde bir şeyler yapabiliriz. Yoksa yok. Başka bir çaremiz yok. Çekici çağırdık, trafik polisi sahipsiz araçları çekiyoruz dedi. Çekici bulamıyoruz" diye konuştu.

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"KASKOLU ARACIMIZ YOK"

Çekici bulamadığını belirten Uzun, "Bir tane kendi çekicimiz vardı, aradık başka yerdeydi. Çekici olursa bizim için daha iyi olur. Evlerimiz gitti, araçlarımız gitti, şükür can kaybımız yok. Artık bir yerde işçilik yapacağız. Başka imkanımız kalmadı. Deprem anında galeride değildik, evdeydik. Anlatılmaz, yaşamak lazım. Evlerimiz kullanılamaz halde. Nurdağı içinde 850 tane galeri var. Esnaf arkadaşlarımızın hepsi bu durumda. İlla ki devletten bir destek bekliyoruz. Bu durum afettir, herkesin başına gelebilir. 99 model arabanın kaskosu yok. Sigortaları da satış yapılırken yapılıyordu. Yeni olan araba da var, eski araba da ama kaskolu aracımız yok" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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