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Depremzedeler için gönderilen bazı eşyalar 'pes' dedirtti! Görenler şaşkınlığa uğradı

17.02.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgelerine yardım seferberliğinin başlatıldığı illerden biri olan Edirne'de depremzedeler için gönderilen bazı eşyalar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanında yardım seferberliği başlatılırken, Edirne'de bazı kolilerden çıkan eşyaları gören gönüllüler şoke oldu. Aktarılanlara göre, söz konusu eşyaların arasında; gecelik, abiye elbiseler ve yırtık iç çamaşırı da var.

Depremzedeler için gönderilen bazı eşyalar 'pes' dedirtti! Görenler şaşkınlığa uğradı

Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde yaşanan depremin acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne’de de depremzede vatandaşların acılarını hafifletmek yaralarını sarmak için yardım seferberliği başlatıldı. Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezlerine akın eden 7’den 70’e binlerce vatandaş, giyecekten yiyeceğe birçok kategoride yardım malzemesi getirdi. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği Edirne’de, tüm vatandaşlar tek yürek tek bilek oldu.

Kumbarasında biriktirdiği paralarını bağışlayan, emeklilik maaşından kalan son parasını yardım merkezine getiren, her akşam sarılıp uyuduğu oyuncak bebeğini deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerine gönderen çok sayıda vatandaşın olduğu Edirne’de, bazı vicdansızlar da utanç verici eşyalar göndermeye çalıştı.

Deprem bölgesi için gönderilen bazı eşyalar çileden çıkardı! Deprem bölgesi için gönderilen bazı eşyalar çileden çıkardı!

GÖNÜLLÜLER ŞOKE OLDU

Toplama merkezine getirilen kolilerdeki eşyaları kategorilere ayırırken, bazı kolilerden çıkan eşyaları gören gönüllüler şoke oldu. Kolilerden çıkan bazı eşyalar, 'pes' dedirtti.

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GECELİK, YIRTIK İÇ ÇAMAŞIRI, KİRLİ HAVLU...

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Çöpe atılan ürünlerin arasında gecelik ve abiye elbiseler, yırtık iç çamaşırı, kirli havlu, topuklu ayakkabı ve süs eşyalarının olduğu görüldü. (İHA)

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deprem

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