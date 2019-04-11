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Derecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti’li Ekrem Çetinkaya, kendisini tebrik etmeye gelen yaklaşık bin kişi için 40 keçi kesti.

Derecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kesti

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen AK Parti’li Ekrem Çetinkaya, kendisini tebrik etmeye gelen yaklaşık bin kişi için 40 keçi kesti.
​31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, geçerli 4 bin 715 oyun 2 bin 712’sini alarak AK Parti'den ikinci kez belediye başkanı seçilen Ekrem Çetinkaya, Şemdinli ilçe Seçim Kurulu'nda dün mazbatasını aldıktan sonra bugün göreve başladı. İlçedeki Gerdi aşiretine mensup yaklaşık bin kişi, Belediye Başkanı Çetinkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Çetinkaya, misafirlerini Merkez Mahallesi'ndeki evinde ağırladı. Misafirleri için 40 keçi keserek kavurma, pirinç pilavı ve köfte yaptıran Çetinkaya, birlik, beraberlik mesajları verdi, ilçede güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini söyledi.

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Derecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kestiDerecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kestiDerecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kestiDerecik'te başkan seçilen Çetinkaya, misafirleri için 40 keçi kesti

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